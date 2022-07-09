9 Июля 2022 19:45

Елена Рыбакина проиграла первый сет финала Уимблдона

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - На Уимблдоне проходит финальный матч в одиночном разряде у женщин, в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-е место в рейтинге WTA) играет с туниской Онс Жабер (2-е), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом сете Рыбакина уступила со счетом 3:6, дважды отдав сопернице свою подачу.

Напомним, ранее, по ходу турнира, Елена Рыбакина победила Коко Вандевеге (157-е) — 7:6, 7:5, Бьянку Андрееску (56-е) — 6:4, 7:6, Чжэн Циньвэнь (52-е) — 7:6, 7:5, Петру Мартич (80-е) — 7:5, 6:3, Айлу Томлянович (44-е) — 4:6, 6:2, 6:3 и Симону Халеп (18-е) — 6:3, 6:3.

Путь Онс Жабер к финалу был таким: она выиграла у Мирьям Бьёрклунд (125-е) — 6:1, 6:3, Катажины Кавы (132-е) — 6:4, 6:0, Дианы Парри (77-е) — 6:2, 6:3, Элизе Мертенс (31-е) — 7:6, 6:4, Марии Боузковой (66-е) — 3:6, 6:1, 6:1 и Татьяны Марии (103-е) — 6:2, 3:6, 6:1.

Возможный трофей станет для каждой из соперниц первым в карьере на турнирах «Большого Шлема». Елена и Онс трижды встречались друг с другом на корте. Все матчи состоялись на хардовом покрытии. Казахстанка отметилась одной победой в 2019 году на турнире серии WTA в китайском Ухане (6:1, 6:7 (3:7), 6:2), у ее соперницы две победы – в 2021 году на турнире в Дубае (7:6 (8:6), 4:6, 6:2) и в Чикаго в том же году (6:4, 3:2 (отказ).