31 Августа 2022 02:02

Елена Рыбакина проиграла на старте US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ее первой соперницей на US Open была француженка Клара Бюрель (131-е место). Матч закончился сенсационным поражением Рыбакиной — 4:6, 4:6. Таким образом, она вылетела уже в первом круге соревнований.

Напомним, в июле Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. Затем казахстанка приняла участие в трех турнирах: лучший результат — четвертьфинал в Цинциннати (США). В этом году призовой фонд US Open составляет 21 314 000 долларов. Победительница турнира заработает 2 600 000 долларов и 2000 рейтинговых очков.





