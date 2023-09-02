Елена Рыбакина проиграла исторический матч и покинула US Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела матч третьего круга Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



На данной стадии соперницей четвертой ракетки мира стала румынка Сорана Кырстя, занимающая 30-е место в мировом рейтинге. Первый сет остался за Кырстя — 6:3. Во второй партии Рыбакина сумела вырвать победу на тай-брейке — 7:6 (8:6). В решающем, третьем сете Сорана смогла довести матч до победы — 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут.

В 1/8 финала Сорана Кырстя встретится со швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич (13).

Отметим, что данный матч имел для Рыбакиной историческое значение. В случае победы она бы впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open, а также стала первой представительницей Казахстана, пробившейся в четвертый круг данного турнира.

В предыдущих раундах турнира Елена Рыбакина разгромила украинскую теннисистку Марту Костюк (39-е место в рейтинге WTA) — 6:2, 6:1, а затем не выходя на корт прошла снявшуюся австралийку Айлу Томлянович (127-е место).