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Елена Рыбакина проиграла финал турнира в Словении
19 Сентября 2022, 03:33

Елена Рыбакина проиграла финал турнира в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) выступила в финале турнира в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она встретилась с чешкой Катериной Синяковой (82-е место) и проиграла ей в трех сетах — 7:6, 6:7, 4:6. Таким образом, Синякова стала победительницей турнира, а Рыбакина в статусе финалистки заработала 15 950 долларов и получила 180 рейтинговых очков.

На турнире в Портороже Елена Рыбакина победила немку Лауру Зигемунд (173-е место), чешку Терезу Мартинцову (66-е место), после этого прошла без матча снявшуюся украинку Лесю Цуренко (92-е место), в полуфинале разгромила румынку Ану Богдан (65-е место), а в финале уступила чешке Катерине Синяковой (82-е место).


Фото: sports.kz

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