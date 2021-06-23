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    22:51, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира в Великобритании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, на турнире в Англии обыграла британку Хэрриет Дарт, которая находится на 141-й строчке табеля о рангах. Счёт 6/2, 6/7(5), 6/4, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, за 2 часа 21 минуту матча 22-летняя Рыбакина выполнила семь эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Дарт один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены.

    Следующей соперницей Рыбакиной на соревнованиях Viking International Eastbourne станет украинка Элина Свитолина.


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