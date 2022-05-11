Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Елена Рыбакина пробилась в третий раунд турнира в Риме
11 Мая 2022 23:14

Елена Рыбакина пробилась в третий раунд турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, одолела американку Лорен Дэвис, занимающую 102-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира в столице Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 1 час 35 минут матча 22-летняя Рыбакина выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Теперь Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой или швейцаркой Жиль Тайкманн.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана выиграла на старте турнира в Риме. В матче 1/32 финала казахстанка одержала победу над российской теннисисткой Элиной Аванесян.

На данный момент Рыбакина занимает 17-е место в рейтинге WTA.



Читайте также
Четыре бронзы завоевали карагандинские тхэквондисты на Сурдлимпийских играх
Казахстан одержал четвертую подряд победу на женском чемпионате мира по боксу
Первый полуфинал Евровидения-2022 в Италии собрал рекордное число телезрителей
Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Венгрии»
Казахстанские легкоатлеты завоевали три бронзовые медали Сурдлимпиады
Команда РК по стрельбе из лука завоевала три медали на этапе Кубка Азии
Промоутер экс-чемпиона мира сделал заявление о переговорах с Головкиным
Пять казахстанок выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин
Популярное
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
Пересадку почки от матери к дочери провели в Таразе
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана
Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костей
Центр онкологии и хирургии откроют в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ
Аннулированы более 250 результатов пробного ЕНТ в РК – директор Наццентра тестирования
Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента
Счета на 3 млрд тенге заморожены по трем российским банкам - Мадина Абылкасымова
Казахстан выиграл второй бой женского чемпионата мира 2022 по боксу в Стамбуле
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Астана Балет покорил жителей Талдыкоргана
Архив