11 Мая 2022 23:14

Елена Рыбакина пробилась в третий раунд турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, одолела американку Лорен Дэвис, занимающую 102-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира в столице Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 1 час 35 минут матча 22-летняя Рыбакина выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Теперь Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой или швейцаркой Жиль Тайкманн.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана выиграла на старте турнира в Риме. В матче 1/32 финала казахстанка одержала победу над российской теннисисткой Элиной Аванесян.

На данный момент Рыбакина занимает 17-е место в рейтинге WTA.



