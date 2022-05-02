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    23:57, 01 Май 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая в рейтинге WTA занимает 35 место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила чешскую теннисистку Катержину Синякову в стартовой партии со счетом 6:0 на турнире Mutua Madrid Open. Во втором гейме второго сета соперница из-за травмы решила отказаться от борьбы. В очном противостоянии 22-летняя казахстанка лидирует - 4:2.

    На этом же турнире Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий раунд и уступила 16-й ракетке мира американке Кори Гауфф - 1:6, 6:2, 4:6.


    Фото: ktf.kz


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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