Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, которая в рейтинге WTA занимает 35 место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила чешскую теннисистку Катержину Синякову в стартовой партии со счетом 6:0 на турнире Mutua Madrid Open. Во втором гейме второго сета соперница из-за травмы решила отказаться от борьбы. В очном противостоянии 22-летняя казахстанка лидирует - 4:2.

На этом же турнире Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий раунд и уступила 16-й ракетке мира американке Кори Гауфф - 1:6, 6:2, 4:6.

Фото: ktf.kz