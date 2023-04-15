Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 15:10
Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг Фото: Федерация тенниса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась третья игра в рамках матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Второй соревновательный день открыли лидеры своих команд Елена Рыбакина (седьмой номер рейтинга WTA) и Магда Линетт (19). Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился в пользу Рыбакиной 6:4. Во второй партии Елена также взяла верх со счетом 6:2.

Таким образом, теннисистки сборной Казахстана одержали третью победу в противостоянии с Польшей и досрочно оформили выход в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который состоится в ноябре.

photo

Накануне Рыбакина обыграла Веронику Фальковску, а Юлия Путинцева оказалась сильнее Линетт.
Спорт   Теннис   Рыбакина Елена   Путинцева Юлия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК