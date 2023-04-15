Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась третья игра в рамках матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Польши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Второй соревновательный день открыли лидеры своих команд Елена Рыбакина (седьмой номер рейтинга WTA) и Магда Линетт (19). Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился в пользу Рыбакиной 6:4. Во второй партии Елена также взяла верх со счетом 6:2.

Таким образом, теннисистки сборной Казахстана одержали третью победу в противостоянии с Польшей и досрочно оформили выход в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, который состоится в ноябре.