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Елена Рыбакина пригласила болельщиков на матчи Кубка Билли Джин Кинг

Автор:  
Серик Сабеков
13 Апреля 2023, 13:43
Елена Рыбакина пригласила болельщиков на матчи Кубка Билли Джин Кинг Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лучшая теннисистка Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я побывала на встрече с Главой государства. С утра было, конечно же, очень волнительно. Но в целом все прошло хорошо. Подготовилась – поделилась своими будущими планами, турнирами и завтра выступаю здесь в Казахстане. Буду очень рада всех видеть. И, конечно же, я надеюсь, что получится показать хорошую игру и победить завтра и послезавтра всей нашей командой. И в дальнейшем буду продолжать радовать своими победами!» - заявила Елена Рыбакина после встречи с Президентом.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину.

Напомним, с 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг. Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира.


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