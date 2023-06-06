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    09:08, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина приблизилась к Новаку Джоковичу

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    ФОТО: KARWAI TANG/WIREIMAGE
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Польский журналист Лукаш Яхимяк обратил внимание на любопытную теннисную статистику и сравнил лучших спортсменов ATP и WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Речь идет о средней скорости удара теннисистов с форхенда и бэкхенда.

    Так, выяснилось, что некоторые мужчины уступают по этому показателю женщинам. К примеру, средняя скорость удара с форхенда Иги Швёнтек составляет 123 км/ч — это больше чем у Новака Джоковича (122 км/ч) и Карлоса Алькараса (121 км/ч).

    Отметим, что схожие цифры с Джоковичем имеет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина: средняя скорость ее форхенда — 121 км/ч, а бэкхенда — 110 км/ч (у Новака средний показатель — 111 км/ч).


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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