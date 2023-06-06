Елена Рыбакина приблизилась к Новаку Джоковичу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Польский журналист Лукаш Яхимяк обратил внимание на любопытную теннисную статистику и сравнил лучших спортсменов ATP и WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Речь идет о средней скорости удара теннисистов с форхенда и бэкхенда.

Так, выяснилось, что некоторые мужчины уступают по этому показателю женщинам. К примеру, средняя скорость удара с форхенда Иги Швёнтек составляет 123 км/ч — это больше чем у Новака Джоковича (122 км/ч) и Карлоса Алькараса (121 км/ч).

Отметим, что схожие цифры с Джоковичем имеет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина: средняя скорость ее форхенда — 121 км/ч, а бэкхенда — 110 км/ч (у Новака средний показатель — 111 км/ч).