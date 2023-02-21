Елена Рыбакина претендует на премию Laureus World Sports Awards

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Елена Рыбакина, чемпионка «Уимблдона-2022» и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года стала номинанткой международной спортивной премии Laureus World Sports. Этой наградой ежегодно отмечают спортсменов в семи номинациях за выдающиеся достижения в предыдущем году. Laureus World Sports Awards были учреждены в 1999-м

Процесс выявления победителей двухэтапный. Сначала группа по отбору кандидатов, состоящая из авторитетных спортивных редакторов, журналистов и комментаторов из почти 80 стран, голосует и составляет шорт-лист в каждой номинации. Процесс голосования контролируется независимыми аудиторами из PricewaterhouseCoopers LLP. Затем члены Академии Laureus World Sports тайным голосованием выбирают победителей.

Каждый победитель получает статуэтку Laureus, эксклюзивно предоставленную ювелирным Домом Cartier. Эта фигура весом 2,5 кг содержит 670 г серебра и 650 г золота.

За всю историю премии самым награждаемым был именно теннисист. Роджер Федерер становился лауреатом в номинации «Спортсмен года» четырежды подряд (2005 - 2008). Он так же единственный спортсмен, кто побеждал в номинациях пять раз в истории Laureus World Sports Awards (плюс в 2018-м).

Из теннисистов в этой же категории четырежды отмечали Новака Джоковича и дважды Рафаэля Надаля. Спортсменкой года четыре раза называли Серену Уильямс и один раз Наоми Осаку.

В номинации «Возвращение года» по разу обладателями статуэтки становились Федерер, Надаль и Уильямс.

Надаль, Энди Маррей, Осака и Амели Моресмо по одному разу были в числе победителей в номинации «Прорыв года».

Фото: ktf.kz