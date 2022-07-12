Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Елена Рыбакина пожертвует часть средств от призовых на Уимблдоне в приют для животных
12 Июля 2022 15:23

Елена Рыбакина пожертвует часть средств от призовых на Уимблдоне в приют для животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства от призовых на Уимблдоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина решила потратить на благотворительность. Об этом чемпионка Уимблдона-2022 сообщила на пресс-конференции в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь хотелось помочь юниорам. Большая часть средств пойдет им. Второй и важный для меня момент – я была в приюте и прониклась. Хотелось бы выделить на благотворительность в приют животным», - сказала на пресс-конференции Елена Рыбакина.

Вчера ночью первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина прибыла в Нур-Султан. Болельщики, близкие и родители спортсменки, жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встретили ее в аэропорту.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.


Новости по теме
Елена Рыбакина: Не предполагала, что буду профессиональным игроком
На предстоящих турнирах буду ориентироваться не на результат – Елена Рыбакина
Невозможно назвать юниора готовым продуктом – Елена Рыбакина
Автор:
Корреспондент

ru-ru.facebook.com

instagram.com
Читайте также
Елена Рыбакина: Не предполагала, что буду профессиональным игроком
На предстоящих турнирах буду ориентироваться не на результат – Елена Рыбакина
Невозможно назвать юниора готовым продуктом – Елена Рыбакина
Если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была – чемпионка Уимблдона-2022
Елена Рыбакина: Я - гражданка Казахстана
Онс Жабер играет неординарно и достаточно сложно – Елена Рыбакина
Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану – Елена Рыбакина
Казахстанские спортсмены успешно выступили в США
Популярное
1 Елена Рыбакина прилетела в Нур-Султан
2 Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном
3 Водитель авто погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Жамбылской области
4 Кто представит Казахстан на «Славянском базаре»
5 Повышенный уровень пыли, диоксида азота и сероводорода в воздухе зафиксировали в Таразе

Лента новостей

Архив