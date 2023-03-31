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Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана

Махаббат Сыздыкова
31 Марта 2023, 12:50
Елена Рыбакина после рекордной победы сделала красивый жест в адрес Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина отблагодарила своих казахстанских болельщиков красивым жестом после победы в полуфинале турнира в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина откликнулась на просьбу фанатов с флагом Казахстана, взяла в руки их смартфон и сделала совместное селфи. Видео приятного эпизода представлено ниже. Кроме того, Елена репостнула этот момент в Stories Instagram и добавила поставленные руками изображения сердца.

Cегодня утром по времени Астаны Рыбакина обыграла в двух партиях американку Джессику Пегулу (7:6, 6:4) и вышла в финал «Мастерса», одержав рекордную для себя 13-ю победу кряду.

За главный трофей Рыбакина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся чешская теннисистка Петра Квитова (12) и Сорана Кырстя из Румынии (74).




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