Елена Рыбакина попала в список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Forbes USA опубликовал список самых перспективных представителей Азиатско-Тихоокеанского региона до 30 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Его участницы завоевывают олимпийские медали, создают экопроекты, меняющие облик городов, инвестируют в новые технологии и помогают выжить людям, оказавшимся на территории военных действий.

Вот некоторые из тех, кто вошел в список.

Елена Рыбакина: первая ракетка Казахстана

23 года

Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, выигравшей крупный теннисный титул — в июле прошлого года она победила в финале Уимблдона. В настоящее время она занимает шестое место в женском рейтинге Всемирной теннисной ассоциации и заработала около $10 млн призовых. Рыбакина родилась в России, но всю свою карьеру представляла Казахстан. Она пожертвовала часть своих доходов от матчей на развитие юношеского тенниса и работу программ по спасению собак в Казахстане.

Эмма Маккеон: пятикратная олимпийская чемпионка

28 лет

Маккеон — австралийская пловчиха, четырехкратная рекордсменка в эстафете 4×100 м вольным стилем. Она самый титулованный олимпиец Австралии, пятикратная олимпийская чемпионка. На чемпионате мира по плаванию 2021 года Маккеон выиграла 14 медалей, в том числе 10 золотых, став самым результативным спортсменом и спортсменом года по версии Международной федерации плавания. Неудивительно, что с ней с удовольствием сотрудничают спортивные бренды — в том числе Nike, Speedo и IWC Watches.

Милли Олкок: сыграла в «Доме Дракона»

22 года

Милли Олкок получила известность на австралийском телевидении благодаря ролям в драматическом сериале «Верно» и мини-сериале «Расплата». Но настоящая слава пришла к ней в 2021 году, когда она сыграла принцессу Рейниру Таргариен в приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом Дракона». Олкок назвала этот опыт судьбоносным, но сказала, что в будущем роли в фэнтези ее не интересуют.

Чен Цзяньин: получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

28 лет

В 2022 году Чен Цзяньин получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за короткометражку «Журчание воды». Фильм (в нем, кстати, снялась дочь основателя Huawei, миллиардера Жэня Чжэнфэя) рассказывает о путешествии женщины, чей город может быть затоплен из-за падения астероида. Критики отмечают ее интерес к родной культуре и поэтическую операторскую работу.

NewJeans: k-pop-сенсация

Квинтет дебютировал в июле 2022 года с песней «Attention», которая набрала около 130 млн просмотров на YouTube. Последний сингл группы «OMG», вышедший в янаре 2023-го, уже набрал более 90 млн просмотров на YouTube. Суммарно их треки набрали 1 млрд прослушиваний на Spotify всего за 219 дней, что на текущий момент является рекордом. Самая молодая участница группы, 14-летняя Хейн, подписала рекламный контракт с Louis Vuitton; ее коллега Ханни (18 лет) — с Gucci, Даниэль (18 лет) — с Burberry.

Гэн Ран: инвестирует в медтех

29 лет

Успех Гэн в инвестициях в здравоохранение связан с ее личным опытом: она родилась с неизлечимой болезнью и искала стартапы, разрабатывающие новые методы лечения. Будучи директором OrbiMed Asia, подразделения американской OrbiMed ($17 млрд), Гэн инвестировала в десяток биотехнологических стартапов, включая разработчика лекарств ArriVent Biopharma, компанию по производству онкологических препаратов Nikang Therapeutics, а также разработчика терапии рака Senti Biosciences. У Гэн есть бакалаврские степени в области вычислительной биологии и управления.

Селин Ван: специальный корреспондент CNN в Китае

29 лет

Ван — единственный корреспондент CNN в Китае, который делает репортажи на общественную тематику и о крупных событиях. Она рассказывала о том, как Китай переживает пандемию COVID-19, а по ее окончании — о том, как воссоединяются семьи, разлученные карантином. Она также освещала зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году и летние Олимпийские игры в Токио в 2021-м. Выпускница Гарварда, Ван также ведет передачу Marketplace Asia. До прихода на CNN она работала на Bloomberg TV.

Каришма Ганвал: шутит о «традиционных ценностях»

29 лет

Ганвал, также известная как Р. Дж. Каришма, начала свою комедийную карьеру с коротких сатирических видеороликов о жизни типичной индийской семьи. Сейчас у нее больше 5 млн подписчиков — при том, что два года назад их было всего 50 000. Ее посты набирали в среднем по 7 млн просмотров. Ганвал также ведет на радио ток-шоу «Lights Out with RJ Karishma», в котором обсуждает темы, касающиеся отношений, взросления и т.п.

Софи Чепмен: превращает мусор в стройматериалы

29 лет

Чепмен — соучредитель компании EcoBricks, которая превращает пластиковые отходы в строительные материалы. Продукция EcoBricks использовалась, например, при строительстве гонконгского района Olympian City. Чепмен занялась EcoBricks, когда работала в Morgan Stanley. Она помогла стартапу получить начальное финансирование, построить завод и добиться изменения строительных норм и правил Гонконга.

Сара Вахеди: помогает людям, живущим в условиях войны

26 лет

В 2020 году, когда власть в Афганистане захватили талибы, Вахеди создала приложение Ehtesab, которое предупреждает о блокпостах и сообщает, если где-то произойдет взрыв или случится перестрелка. В 2022 году MIT Technology Review включил ее в список «Инноваторы до 35 лет». Вахеди изучает науку о данных и урбанистику в Колумбийском университете.