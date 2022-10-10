Елена Рыбакина покинула топ-100 рейтинга WTA в парном разряде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Свентек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, третья — эстонка Анетт Контавейт.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 26-й строчке. Юлия Путинцева — по-прежнему 47-я.

В парном разряде сильнейшими теннисистками остаются чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова, а также Элизе Мертенс из Бельгии.

Казахстанка Анна Данилина сохранила за собой 21-е место. Рыбакина потеряла три позиции и стала 102-й.





Фото: sports.kz











