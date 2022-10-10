09:11, 10 Октябрь 2022 | GMT +6
Елена Рыбакина покинула топ-100 рейтинга WTA в парном разряде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Свентек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, третья — эстонка Анетт Контавейт.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 26-й строчке. Юлия Путинцева — по-прежнему 47-я.
В парном разряде сильнейшими теннисистками остаются чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова, а также Элизе Мертенс из Бельгии.
Казахстанка Анна Данилина сохранила за собой 21-е место. Рыбакина потеряла три позиции и стала 102-й.
Фото: sports.kz