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    09:11, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина покинула топ-100 рейтинга WTA в парном разряде

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Свентек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, третья — эстонка Анетт Контавейт.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 26-й строчке. Юлия Путинцева — по-прежнему 47-я.

    В парном разряде сильнейшими теннисистками остаются чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова, а также Элизе Мертенс из Бельгии.

    Казахстанка Анна Данилина сохранила за собой 21-е место. Рыбакина потеряла три позиции и стала 102-й.


    Фото: sports.kz





    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис для mail.ru
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