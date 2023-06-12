08:24, 12 Июнь 2023 | GMT +6
Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась с четвертой позиции на третью в списке одиночниц, что стало для нее рекордным показателем в карьере. Лидерство за собой сохранила представительница Польши Ига Швентек, которая взяла главный титул минувшего «Ролан Гаррос», а на второй строчке осталась белоруска Арина Соболенко.
Другая казахстанка Юлия Путинцева совершила рывок на семь пунктов и теперь располагается 51-й в табеле о рангах.
В парном разряде улучшила свою позицию Анна Данилина, став 24-й.