Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась с четвертой позиции на третью в списке одиночниц, что стало для нее рекордным показателем в карьере. Лидерство за собой сохранила представительница Польши Ига Швентек, которая взяла главный титул минувшего «Ролан Гаррос», а на второй строчке осталась белоруска Арина Соболенко.

Другая казахстанка Юлия Путинцева совершила рывок на семь пунктов и теперь располагается 51-й в табеле о рангах.

В парном разряде улучшила свою позицию Анна Данилина, став 24-й.