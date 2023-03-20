Елена Рыбакина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на 7-е место в рейтинге WTA после победы на турнире в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед этим турниром Рыбакина занимала 10-е место, однако благодаря победе улучшила свое положение на три позиции.

7-е место — наивысшая позиция в карьере 23-летней казахстанки. Теперь у Елены Рыбакиной — 3720 очков. Лидером рейтинга WTA является польская теннисистка Ига Швёнтек (9975 очков); ниже расположились Арина Соболенко (6740 очков), Джессика Пегула (5605 очков), Каролин Гарсия (4990 очков), Онс Жабер (4976 очков) и Кори Гауфф (4401 очко).

Добавим, что этот титул стал для Елены Рыбакиной первым в 2023 году.

Как сообщалось, Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе.