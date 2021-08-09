Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина теперь на 19-м месте. Юлия Путинцева отступила на одну позицию и занимает 36-е. Также ухудшили свое положение Зарина Дияс и Анна Данилина.
Рейтинг WTA.
Положение на 9 августа
1 (0). Эшли Барти (Австралия) – 9635
2 (0). Наоми Осака (Япония) – 7146
3 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
4 (0). София Кенин (США) – 5345
5 (+1). Элина Свитолина (Украина) – 5035
6 (+1). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850
7 (+1). Ига Свентек (Польша) – 4550
8 (-3). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431
9 (0). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (+1). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113
19 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083
36 (-1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1910
106 (-3). Зарина Дияс (Казахстан) – 816
293 (-6). Анна Данилина (Казахстан) – 215
448 (+5). Ярослава Шведова (Казахстан) – 107
525. (-12). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 81
533 (+6). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 79
861 (-3). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 26
1259. (-4). Елизавета Карлова (Казахстан) – 7
1273. (-6). Дарья Детковская (Казахстан) – 7
1311. (-8). София Чурсина (Казахстан) – 6
1445 (-12). Татьяна Николенко (Казахстан) – 3
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