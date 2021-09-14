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    13:31, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина поднялась на 17-е место в мировом рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская профессиональная теннисистка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Рыбакина поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 17-е место. На 11 строчек опустилась вторая ракетка страны Юлия Путинцева. Теперь она 44-я в мире. Зарина Дияс отыграла пять позиций и расположилась на 105-й строчке.

    В парном разряде позицию улучшила Анна Данилина, которая поднялась на одну ступеньку и занимает 88-е место. Жибек Куламбаева и Гозаль Айнтидинова расположились на 466-м и 493-м местах соответственно.


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