Елена Рыбакина поднялась на 17-е место в мировом рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская профессиональная теннисистка Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Рыбакина поднялась на три строчки вверх и теперь занимает 17-е место. На 11 строчек опустилась вторая ракетка страны Юлия Путинцева. Теперь она 44-я в мире. Зарина Дияс отыграла пять позиций и расположилась на 105-й строчке.

В парном разряде позицию улучшила Анна Данилина, которая поднялась на одну ступеньку и занимает 88-е место. Жибек Куламбаева и Гозаль Айнтидинова расположились на 466-м и 493-м местах соответственно.