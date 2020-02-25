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Елена Рыбакина поделилась  планами после победы на старте турнира WTA в Катаре

25 Февраля 2020 19:49
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Елена Рыбакина поделилась  планами после победы на старте турнира WTA в Катаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на старте турнира WTA Premier в Дохе, передает Sports.kz.

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«Я всегда много работала и старалась бороться до конца. Мы обе показали отличный теннис. Я рада, что смогла пробиться во второй круг. У меня даже не было времени потренироваться в Дохе. Я просто делала всё, что было в моих силах, и рада, что смогла победить. В первом сете мне пришлось нелегко, потому что Сорана играла здорово. Я готова бороться и дальше, сил у меня хватит. Надеюсь, я и дальше буду доходить до финалов и даже выиграю один. Мы с тренером постоянно работаем над разными аспектами игры, даже во время турниров. К примеру, мы немного поменяли подачу. А ещё мы составляем план на каждый матч. Иногда я ему следую, иногда проявляю упрямство. Над этим тоже нужно поработать и больше прислушиваться к тренеру», — цитирует портал Gotennis.ru Рыбакину.

Напомним, Елена в первом раунде турнира в Дохе обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:3, 6:1.



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Ключевые слова: Спорт,
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