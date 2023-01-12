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Елена Рыбакина поборется за титул в парном разряде турнира в Аделаиде

12 Января 2023, 08:57
Елена Рыбакина поборется за титул в парном разряде турнира в Аделаиде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой во второй раз в карьере вышла в финал турнира серии WTA в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Елена и Анастасия со счетом 6:4, 7:5 победили третьих сеянных Людмилу Киченок из Украины и Елену Остапенко из Латвии в полуфинале парного ивента WTA 500 Adelaide 2. При счете 4:5 во второй партии Павлюченкова и Рыбакина отыграли двойной сетбол на подаче.

В финале соревнований в Австралии они встретятся с чешками Мириам Колодзьежовой и Маркетой Вондроушовой или с бразильянкой Луизой Стефани и американкой Тэйлор Таунсенд.

Ранее сообщалось, что Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).


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