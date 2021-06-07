Елена Рыбакина победила Серену Уильямс на «Ролан Гаррос»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№22 WTA) обыграла победительницу 23-х турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американку Серену Уильямс (№8 в рейтинге) в матче Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Поединок продолжался всего лишь 1 час и 19 минут и завершился победой Рыбакиной в двух сетах - 6:3, 7:5. Наша спортсменка совершила четыре эйса, четыре раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 7-и брейк-поинтов. Ее соперница два раза подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5-и брейк-поинтов.

21-летняя Елена ранее никогда не проходила дальше третьего раунда. Рыбакина - вторая казахстанская теннисистка в истории, которая преодолела барьер на этой стадии одиночного женского разряда «Ролан Гаррос». До этого Юлия Путинцева два раза играла в этом раунде в 2016 и 2018 году.

По ходу Открытого чемпионата Франции наша спортсменка не отдала ни одного сета соперницам. Также она стала первой казахстанской теннисисткой, кто смог обыграть Серену Уильямс.

Путевку в полуфинал Елене предстоит оспорить с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).