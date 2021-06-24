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    22:51, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина победила пятую ракетку мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Истбурне, передает МИА «Казинформ».

    «Елена Рыбакина победила пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину - 6:4, 7:6 (7:3) и вышла в четвертьфинал турнира Viking International Eastbourne. В матче за выход в полуфинал наша теннисистка сразится с Анастасией Севастовой из Латвии», - сообщила в Instagram пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

    За 1 час 46 минут поединка Рыбакина, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив три брейка и семь эйсов, два раза ошибившись при подаче. Свитолина два раза брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три двойные ошибки. Счет в личных встречах спортсменок стал равным - 1:1.
    Еще одна казахстанка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Варварой Грачёвой не смогла пройти в полуфинал парного турнира в немецком Бад-Хомбурге, проиграв хорватке Дарии Юрак и словенке Андрее Клепач - 1:6, 3:6.


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