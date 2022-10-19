Елена Рыбакина победила экс-первую ракетку мира на турнире WTA в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась во второй круг крупного турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), с призовым фондом более 2,5 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана 23-летняя Елена Рыбакина (24-й номер мирового рейтинга) обыграла 30-летнюю чешку Каролину Плишкову (20-е место мирового рейтинга) со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 17 минут. Во втором круге соревнований соперницей Елены Рыбакиной станет 28-летняя представительница США Джессика Пегула (5-я ракетка мира).





Фото: sports.kz