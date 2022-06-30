30 Июня 2022 21:03

Елена Рыбакина победила чемпионку US Open-2019 на Уимблдоне-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором круге женского одиночного разряда Рыбакина не оставила шансов победительнице US Open 2019 года, канадке Бьянке Андрееску (56-я ракетка мира), победив со счетом 6:4, 7:6 (7:5). По ходу игры казахстанская теннисистка исполнила четыре подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанка выиграла девять очков и четыре гейма подряд.

Матч продлился 1 час 39 минут.

За выход в четвертый круг престижного турнира Елена сыграет со спортсменкой из Китая Чжен Цзинвен (52-я ракетка мира).

Данный матч Рыбакиной проходил на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема.