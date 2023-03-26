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Елена Рыбакина отыграла матчбол и сотворила камбэк на турнире в Майами

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2023, 10:12
Елена Рыбакина отыграла матчбол и сотворила камбэк на турнире в Майами Sports.kz

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против 29-й ракетки мира Паулы Бадосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменки встретились в рамках 1/16 финала крупного турнира в Майами (США). Занимающая седьмое место рейтинга WTA Рыбакина неожиданно проиграла первый сет (3:6) и была близка к поражению во втором, однако Елене удалось сделать обратный брейк, отыграть матчбол и завершить партию в свою пользу (7:5). Решающий сет также прошел в напряженной борьбе и в итоге остался за казахстанкой (6:3). Противостояние продолжалось 2 часа и 33 минуты.

В следующем круге Рыбакина сыграет против победительницы пары Петра Мартич (41) — Элиза Мертенс (39).

Напомним, что до выступления на турние в Майами Елена Рыбакина завоевала главный трофей на другом «Мастерсе» в Индиан Уэллсе, победив в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (7:6, 6:4).


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