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Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса за победу на Уимблдоне
11 Июля 2022 15:32

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса за победу на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности. Об этом сообщил вице-президент федерации Юрий Польский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась. Она хочет их пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане», – сказал Юрий Польский журналистам.

По его словам, федерация уже сейчас получает огромное количество звонков от родителей, которые хотят отдать своих детей на теннис.

«Грядет новый теннисный бум в стране. Это огромные возможности для развития нашего спорта», – добавил Юрий Польский.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина не получит вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне.




Фото: wimbledon.com


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Автор:
Корреспондент

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