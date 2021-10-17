Елена Рыбакина остановилась в шаге от завоевания титула в парном разряде турнира в Индиан-Уэллсе

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой проиграли бельгийке Элизе Мертенс и представительнице Тайваня Се Су-Вей в финале парного турнира BNP Paribas Open WTA 1000. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Итоговый счет составил 6:7(1:7), 3:6.

За 1 час и 34 минуты матча Рыбакина и Кудерметова выполнили два эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперницы четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали пять брейков. За выход в финал соревнований BNP Paribas Open Елена и Вероника получат 650 рейтинговых очков и 220 тысяч долларов США призовых.

Для Рыбакиной и Кудерметовой это был второй совместный турнир. В августе они дошли до полуфинала в Монреале.