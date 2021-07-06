Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка уступила в 1/8 финала второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси – 3:6, 6:4, 3:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

До этого матча дважды в карьере Рыбакина и Соболенко играли между собой. Оба поединка получились упорными, Арине для побед понадобилось сыграть три сета.

В начале сегодняшней игры соперницы обменялись брейками. В третьем гейме у Елены были брейк-пойнты, но она не смогла их реализовать и уже в следующем отдала свою подачу, а затем в 9-м гейме вновь позволила сопернице реализовать брейк-пойнт и забрать партию со счетом 3:6.



Начало второго сета для казахстанки сложился удачно, на приеме она действовала мощно и вышла вперед. В 9-м гейме Елена на своей подаче не позволила сопернице заработать ни одного очка и забрала вторую партию со счетом 6:4.

Судьбу путевки в ¼ финала теннисистки отложили на решающий сет. Рыбакина и Соболенко уверенно держали свои подачи. Переломный момент в игре наступил в восьмом гейме, у белорусской спортсменки образовался тройной скрытый матчбол, и с первого раза она реализовала, одержав итоговую победу.

Поединок продлился 1 час и 50 минут. 20-я ракетка мира, наша Елена, сделала три брейка и 10 эйсов, семь раз ошибившись при подаче. Арина сделала также 10 эйсов, две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Счет в личных встречах стал – 3:0.

Не смогла пробиться в основную сетку юниорского «Уимблдона» воспитанница школы тенниса города Усть-Каменогорска Татьяна Николенко. В финале квалификации она уступила Николе Бартунковой из Чехии со счетом 0:6, 3:6.



