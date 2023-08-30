Елена Рыбакина осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде US Open

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - После Александра Бублика и Юлии Путинцевой выступление в первом круге завершил Тимофей Скатов, который пробился в основную сетку из квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».



22-летний Скатов (№129) взял сет против 13-й ракетки мира Алекса де Минора из Австралии, но в итоге проиграл cо счетом 2:6, 6:3, 1:6, 5:7. В последнем сете казахстанец сумел камбэкнуть с 0:3 и 2:5.

Уроженец Петропавловска Скатов во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке «Большого шлема». В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне до US Open сыграл на «Ролан Гаррос».

Накануне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) разгромила украинку Марту Костюк (37-е место) на старте US Open-2023.

Открытый чемпионат США по теннису 2023 года US Open-2023— 143-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема - проводится в Нью-Йорке.