РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:17, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина опустилась в обновленном рейтинге WTA

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохраняет Ига Свёнтек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, на третью позицию вышла эстонская теннисистка Анетт Контавейт.

    Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию, став 26-й. Юлия Путинцева потеряла пять строк — 47-я.
    В топ-3 лидирующая тройка не изменилась: первая — Катерина Синякова, вторая Барбора Крейчикова (обе — Чехия), третье место занимает Элизе Мертенс из Бельгии.
    Казахстанка Анна Данилина — по-прежнему 21-я, Рыбакина — 99-я.



    Фото: ktf.kz



    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!