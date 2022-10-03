Елена Рыбакина опустилась в обновленном рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет Ига Свёнтек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, на третью позицию вышла эстонская теннисистка Анетт Контавейт.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию, став 26-й. Юлия Путинцева потеряла пять строк — 47-я.

В топ-3 лидирующая тройка не изменилась: первая — Катерина Синякова, вторая Барбора Крейчикова (обе — Чехия), третье место занимает Элизе Мертенс из Бельгии.

Казахстанка Анна Данилина — по-прежнему 21-я, Рыбакина — 99-я.





Фото: ktf.kz







