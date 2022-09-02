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    01:20, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина окончательно вылетела с US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина лишилась напарницы в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Планировалось, что Рыбакина выступит вместе с Ангелиной Калининой, однако украинке пришлось сняться с одиночного и парного турниров из-за болезни. Таким образом, Рыбакина вслед за Калининой вылетела и из парного разряда: их заменит дуэт Кэтрин Харрисон (США) / Ингрид Нил (США).

    Ранее Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) вылетела с US Open в одиночном разряде, сенсационно проиграв в первом круге француженке Кларе Бюрель (131-е место) — 4:6, 4:6.


    Фото: sports.kz.

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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