Елена Рыбакина окончательно вылетела с US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина лишилась напарницы в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Планировалось, что Рыбакина выступит вместе с Ангелиной Калининой, однако украинке пришлось сняться с одиночного и парного турниров из-за болезни. Таким образом, Рыбакина вслед за Калининой вылетела и из парного разряда: их заменит дуэт Кэтрин Харрисон (США) / Ингрид Нил (США).

Ранее Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) вылетела с US Open в одиночном разряде, сенсационно проиграв в первом круге француженке Кларе Бюрель (131-е место) — 4:6, 4:6.



Фото: sports.kz.