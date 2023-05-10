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Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Мая 2023, 04:04
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) узнала первую соперницу на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге соревнований Рыбакина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (68-е место), которая на старте турнира одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (60-е место) в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 6:2.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 20 мая.

Елена Рыбакина не слишком удачно выступила на последних грунтовых турнирах. Казахстанка из-за травмы снялась на турнире в Штутгарте (Германия), а затем проиграла во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).


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