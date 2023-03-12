Елена Рыбакина одержала волевую победу на старте «Мастерса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) обыграла чемпионку Australian open 2020, американку Софью Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

Елена Рыбакина обыграла Софью Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 8 минут. На счету Елены Рыбакиной 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге она сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас — Паула Бадоса.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $8 800 000.

Турнир продлится до 19 марта.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК