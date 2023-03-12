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    08:36, 12 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина одержала волевую победу на старте «Мастерса»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) обыграла чемпионку Australian open 2020, американку Софью Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    Елена Рыбакина обыграла Софью Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 8 минут. На счету Елены Рыбакиной 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

    В следующем круге она сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас — Паула Бадоса.

    Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $8 800 000.

    Турнир продлится до 19 марта.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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