Елена Рыбакина одержала победу в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в третьем раунде парного турнира «Ролан Гаррос»-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграла Николь Меликар из США и Деми Схурс представляющая Нидерланды в двух сетах — 6:4, 6:3.

Отметим, Елена Рыбакина после победы над Сиреной Уильямс в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2021 встретится с напарницей по тандему в парном турнире Анастасией Павлюченковой в очной встрече.