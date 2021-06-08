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    20:26, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина одержала победу в третьем круге парного турнира «Ролан Гаррос»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в третьем раунде парного турнира «Ролан Гаррос»-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграла Николь Меликар из США и Деми Схурс представляющая Нидерланды в двух сетах — 6:4, 6:3.

    Отметим, Елена Рыбакина после победы над Сиреной Уильямс в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2021 встретится с напарницей по тандему в парном турнире Анастасией Павлюченковой в очной встрече.


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