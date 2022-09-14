Елена Рыбакина одержала победу в 1/16 финала турнира в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла дебютный матч одиночного разряда хардового турнира в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече в рамках 1/16 финала турнира казахстанка встретилась с немецкой теннисисткой Лаура Зигемунд (173-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:4, 7:6 на тай-брейке. Матч продлился три часа и 25 минут.

На протяжении игры Рыбакина исполнила 14 подач навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также, Елена выиграла восемь очков и три гейма подряд.

На данный момент казахстанка располагается на 25-й строчке рейтинга WTA.

На прошедшем US Open (Открытый чемпионат США) Рыбакина проиграла в первом круге француженке Кларе Бурель.