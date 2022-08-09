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Елена Рыбакина одержала первую победу после триумфа на Уимблдоне
9 Августа 2022 01:01

Елена Рыбакина одержала первую победу после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла дебютный матч в одиночном разряде на хардовом турнире в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга против представительницы Чехии Марии Боузковой (47-я ракетка мира) казахстанская теннисистка одержала победу в трех сетах со счетом 7:5, 6:7, 6:1. Встреча продлилась три часа и три минуты.

На протяжении матча Рыбакина исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Елена выиграла семь очков и четыре гейма подряд.

На данный момент казахстанка занимает 27-ю строчку рейтинга WTA.

Это был второй матч Рыбакиной после победы на Открытом чемпионате Великобритании. На прошлом турнире в Сан-Хосе (США) казахстанская спортсменка уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной.

Фото: Sports.kz.


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