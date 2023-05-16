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Елена Рыбакина: Очень рада выходу в четвертьфинал WTA 1000

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Мая 2023, 20:07
Елена Рыбакина: Очень рада выходу в четвертьфинал WTA 1000 Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой в четвёртом круге турнира в Риме - 6:3, 6:3.

«Я приехала сюда без особых ожиданий. Это связано с тем, что корты в Риме не подходят мне из-за аллергии. Я очень рада, что мне удаётся побеждать, несмотря на все обстоятельства. В матче с Маркетой были и взлёты, и падения, но в целом, это была хорошая игра. Я здорово подавала. Думаю, мне нужно провести как можно больше матчей, чтобы уверенно себя чувствовать на «Ролан Гаррос», - цитирует Рыбакина пресс-служба WTA.

Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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