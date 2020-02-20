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Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира на теннисном турнире серии WTA в ОАЭ
20 Февраля 2020 22:27
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НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дубае проходит очередной теннисный турнир серии WTA. Сегодня, 20 февраля, в полуфинал соревнований пробилась Елена Рыбакина, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Причем за путевку в 1/2 она играла с третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой (Чехия). Для победы над ней Рыбакиной потребовалось два сета - 7:6 (7:1), 6:3.
Добавим, что на предыдущем турнире WTA первая ракетка Казахстана дошла до финала, где уступила Кики Бертенс (Нидерланды).
Ключевые слова: Спорт,
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