Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира и сыграет за титул в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в полуфинале турнира в Майами с американкой Джессикой Пегулой и обыграла ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч седьмой и третьей ракеток мира дважды прерывался из-за дождя. Елена Рыбакина забрала первую партию на тай-брейке — 7:6 (3). Второй сет также остался за казахстанкой — 6:4, которая продолжает свое выступление на «Мастерсе».





За главный трофей Елена Рыбакина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся чешская теннисистка Петра Квитова (12) и Сорана Кырстя из Румынии (74).