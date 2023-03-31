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Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира и сыграет за титул в Майами

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 09:47
Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира и сыграет за титул в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в полуфинале турнира в Майами с американкой Джессикой Пегулой и обыграла ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч седьмой и третьей ракеток мира дважды прерывался из-за дождя. Елена Рыбакина забрала первую партию на тай-брейке — 7:6 (3). Второй сет также остался за казахстанкой — 6:4, которая продолжает свое выступление на «Мастерсе».


За главный трофей Елена Рыбакина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся чешская теннисистка Петра Квитова (12) и Сорана Кырстя из Румынии (74).

Ранее Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами и продлила свою победную серию. Серия казахстанки длится с 12 марта, когда она начала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе. Она обыграла Анну Калинскую (64-е место), Паулу Бадосу (29-е место), Элизе Мертенс (39-е место) и Мартину Тревизан (24-е место).
Спорт   Видео   Теннис   Рыбакина Елена  
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