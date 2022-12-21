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Елена Рыбакина обыграла пятую ракетку мира

21 Декабря 2022, 00:45
Елена Рыбакина обыграла пятую ракетку мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла первый матч в выставочном турнире World Tennis League (WTL), который проходит на кортах Дубая (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 10:6. Игра продлилась всего 56 минут.

Казахстанка во время встречи исполнила шесть подач навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

Отметим, что Рыбакина на выставочном турнире выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.


Фото: sports.kz
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