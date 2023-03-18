Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) уверенно обыграла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022, Открытый чемпионат США 2022) польку Игу Швёнтек в полуфинале «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,8 млн долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут. По ходу матча Рыбакина 7 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). В личных встречах оппоненток Елена повела со счетом 3:1. Напомним, что в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 2023, Рыбакина победила Игу со счетом 6:4, 6:4.

В своем первом в карьере финале «Мастерса» Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь). Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, когда победу одержала Соболенко – 4:6, 6:3, 6:4.