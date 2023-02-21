Елена Рыбакина обыграла чемпионку турнира Большого шлема
Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (36-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4. Встреча продлилась один час и 30 минут.
Во время игры казахстанка исполнила шесть подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Елена Рыбакина выиграла шесть очков и три гейма подряд.
Бьянка Андрееску является чемпионкой Открытого чемпионата США 2019 года.
Ранее Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4.
Напомним, казахстанская спортсменка претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года».
Фото: sports.kz