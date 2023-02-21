Елена Рыбакина обыграла чемпионку турнира Большого шлема

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка и чемпионка Уимблдона-2022, финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина сыграла в первом круге турнира одиночного разряда в Дубае и обыграла соперницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (36-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:4. Встреча продлилась один час и 30 минут.

Во время игры казахстанка исполнила шесть подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Елена Рыбакина выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Бьянка Андрееску является чемпионкой Открытого чемпионата США 2019 года.

Ранее Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4.

Напомним, казахстанская спортсменка претендует на престижную международную спортивную награду за 2022 год в номинации «Прорыв года».

Фото: sports.kz