Елена Рыбакина обыграла чемпионку «Мастерса-2021»
14 Марта 2023, 07:45
Фото: ktf.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Елена Рыбакина обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 22-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе.
Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. За это время Елена выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. В Индиан-Уэллсе в 2021 году Бадоса выиграла свой первый «Мастерс» в карьере.
Следующей соперницей Рыбакиной будет одна из россиянок - Дарья Касаткина или Варвара Грачёва.
Теги:
Читайте также
Новости партнеров