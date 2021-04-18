Елена Рыбакина обыграла аргентинку на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг над первой ракеткой Аргентины Надей Подороско, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом матче второго игрового дня Рыбакина обыграла Подороско в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Таким образом, счет в противостоянии между сборными 2:1 в пользу Казахстана.

Во втором матче игрового дня казахстанка Юлия Путинцева встретится с аргентинкой Марией Лурдес Карле.