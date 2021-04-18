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    21:31, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина обыграла аргентинку на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на теннисном турнире Кубка Билли Джин Кинг над первой ракеткой Аргентины Надей Подороско, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом матче второго игрового дня Рыбакина обыграла Подороско в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

    Таким образом, счет в противостоянии между сборными 2:1 в пользу Казахстана.

    Во втором матче игрового дня казахстанка Юлия Путинцева встретится с аргентинкой Марией Лурдес Карле.

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