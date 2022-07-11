Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам с заявлением после Уимблдона
11 Июля 2022 13:00

Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам с заявлением после Уимблдона

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 12 июля, в Нур-Султане у первой ракетки Казахстана, чемпионки Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елены Рыбакиной будет насыщенная программа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Ожидается обязательная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с болельщиками.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», - обратилась к своим болельщикам Елена Рыбакина.


Фото: ktf.kz

Новости по теме
Определился состав мужской команды РК по баскетболу на Кубок Азии
Головкин вошел в ТОП-15 обновленного рейтинга лучших боксеров мира
«Туркестан Арена» получила международную категорию УЕФА
Читайте также
Головкин вошел в ТОП-15 обновленного рейтинга лучших боксеров мира
Определился состав мужской команды РК по баскетболу на Кубок Азии
«Туркестан Арена» получила международную категорию УЕФА
Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после сенсационной победы на Уимблдоне
Велогонщик «Астаны» вошел в ТОП-20 на девятом этапе «Тур де Франс»
Определились победители спартакиады по национальным видам спорта в Акмолинской области
Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона
Казахстанка Анна Данилина выиграла 27-й титул в карьере в парном разряде

Лента новостей

Архив