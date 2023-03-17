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Елена Рыбакина – о выходе в полуфинал турнира в США: Было очень тяжело

17 Марта 2023, 16:16
Елена Рыбакина – о выходе в полуфинал турнира в США: Было очень тяжело Фото:sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«Было очень тяжело. Я не очень хорошо начала, была немного медленнее, чем обычно. Каролина сыграла здорово, но в важные моменты уже я действовала хорошо. Впереди полуфинальная игра с Игой. Без сомнений, предстоит тяжелый матч, но я по жизни реалистка, знаю, что, если покажу свой лучший результат, то есть шансы, что выиграю», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000. В полуфинале она встретится с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч начнётся 18 марта в 7 утра по времени Астаны. В личных встречах оппоненток лидер женской сборной Казахстана ведет со счетом 2:1: последняя их встреча состоялась два месяца назад в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, где победила Елена 6:4, 6:4.


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