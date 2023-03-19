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    09:30, 19 Март 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина -  о победе над Игой Швёнтек: Я провела один из лучших матчей в этом году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина прокомментировала победу над полькой Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Не ожидала, что сыграю так хорошо, ведь до этого у меня был очень тяжелый матч. Мне нечего было терять. Я просто хотела выйти на корт и насладиться игрой. Всё, действительно, так и получилось. Ига – очень, очень сложная соперница, но когда я играю так хорошо, и у меня всё попадает, даже ей тяжело. Я иногда показывала высочайший уровень. И в такие моменты чувствую, что могу победить любую. С другой стороны, ты не можешь в каждом матче чувствовать себя потрясающе и играть идеально. Я по-настоящему была довольна игрой и, надеюсь, в финале буду играть так же», — сказала Рыбакина после победы.

    Ига рассказала, что по ходу турнира у нее были проблемы с ребром.

    «Тяжелый вечер. Я отдала все силы, но Елена была сегодня более сильным игроком. К сожалению, я чувствую дискомфорт и боль в рёбрах, и мне было сложно соревноваться на своем высоком уровне. Сейчас мне просто нужно проконсультироваться с моей медицинской командой, и я обязательно использую следующие дни для восстановления», - сказала она.

    Как пишет Twitter-аккаунт OptaAce, случай, когда одни и те же соперницы встречались в финалах Открытого чемпионата Австралии и турнира в Индиан-Уэллсе, наблюдался лишь дважды: в 2000-м году в обоих финалах играли Линсдей Девенпорт и Мартина Хингис, а в 2012 году это повторили Мария Шарапова и Виктория Азаренко. Рыбакина и Соболенко станут третьими за столетие, кто сойдется между собой в решающих матчах на обоих этих турнирах.

    Финальная игра состоится вечером в воскресенье. В Казахстане будет уже утро понедельника 20 марта. Начало в 4:00 по времени Астаны.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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