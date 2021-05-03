Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

На пути Елены встала 16-я ракетка мира представительница Бельгии Элисе Мертенс. Рыбакина в тяжелейшем противостоянии уступила со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

Наша спортсменка пять раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. В личных встречах оппоненток установилось равенство - 1:1.



