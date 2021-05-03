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    11:09, 03 Май 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    На пути Елены встала 16-я ракетка мира представительница Бельгии Элисе Мертенс. Рыбакина в тяжелейшем противостоянии уступила со счётом 6:7 (4:7), 5:7.

    Наша спортсменка пять раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. В личных встречах оппоненток установилось равенство - 1:1.



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