Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, проиграла 14-й теннисистке рейтинга планеты Беатрис Хаддад Майе из Бразилии в четвертьфинале турнира Mubadala Abu Dhabi Open - 6:3, 3:6, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как отметили в ФТК, Елена не примет участие в турнире Qatar Open, который пройдет в столице этой страны Дохе c 13 по 18 февраля.

«К сожалению, я не собираюсь ехать в Доху. Я действительно надеюсь вернуться в следующем году, но в этот раз я не поеду. С точки зрения расписания не так просто много путешествовать. Я очень хорошо играла в Мельбурне, так что мне действительно лучше просто отдохнуть и подготовиться к следующей неделе», - отметила Рыбакина.