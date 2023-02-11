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    23:06, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, проиграла 14-й теннисистке рейтинга планеты Беатрис Хаддад Майе из Бразилии в четвертьфинале турнира Mubadala Abu Dhabi Open - 6:3, 3:6, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как отметили в ФТК, Елена не примет участие в турнире Qatar Open, который пройдет в столице этой страны Дохе c 13 по 18 февраля.

    «К сожалению, я не собираюсь ехать в Доху. Я действительно надеюсь вернуться в следующем году, но в этот раз я не поеду. С точки зрения расписания не так просто много путешествовать. Я очень хорошо играла в Мельбурне, так что мне действительно лучше просто отдохнуть и подготовиться к следующей неделе», - отметила Рыбакина.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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